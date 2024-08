Il giovane pilota Giuseppe Guirreri a Monza nella Porsche Mobil 1 Supercup

di: Redazione - (fonte: siciliamotori.it) - del 2024-08-30

(ph. giuseppeguirreriofficial.it)

Il giovane pilota di Santa Margherita di Belice, Giuseppe Guirreri da oggi sarà nuovamente in pista, dopo un mese di stop, per il secondo dei due impegni extra nella Porsche Mobil 1 Supercup.



In questo weekend 30 agosto-1 settembre il giovane pilota siciliano sarà impegnato a Monza, storico circuito, nell'ultimo appuntamento della Porsche Mobil 1 Supercup con il team Prima Ghinzani Motorsport.

Le qualifiche, come riporta il sito siciliamotori.it, si svolgeranno invece sabato con il semaforo verde in corsia box alle 10.55. Domenica alle 12.05 il via della gara, che verrà trasmessa in diretta su Sky Sport F1, visibile sul canale 207 della stessa piattaforma.