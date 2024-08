Castelvetrano, perdite idriche in città. Ultime segnalazioni dalle vie Selinunte e Ambrosini

di: Redazione - del 2024-08-27

Proseguono senza sosta le segnalazioni da parte di cittadini riguardanti perdite idriche nelle vie della città con conseguente spreco di acqua in un delicato momento storico di siccità. Le ultime segnalazioni riguardano fuoriuscita di acqua dalla via Selinunte e dalla via Ambrosini.

In particolare in quest'ultima strada, come riferisce un nostro lettore, le segnalazioni sono state tante, "Questo spreco d'acqua va avanti ormai da più di sei mesi, presente in via Gaspare Ambrosini che confluisce in via Filippo Turati".