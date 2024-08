Si rinnova la tradizione della Sagra della Sarde di Selinunte il 31 Agosto

di: Comunicato Stampa - del 2024-08-28

Il 31 agosto si terrà la tanto attesa Sagra della Sarde, un evento che celebra le tradizioni e i sapori del Golfo di Selinunte, il suggestivo tratto di costa che si estende da Sciacca a Selinunte. Questa giornata sarà dedicata alla scoperta e alla degustazione delle sarde, simbolo della marineria locale e della cultura enogastronomica di questo splendido angolo di Sicilia.

La sagra si svolgerà tra Via Scalo di Bruca e Piazza Empedocle, nel Borgo Marinaro di Marinella di Selinunte. Non mancherà la tanto attesa degustazione delle "Sarde a lu Spitu", una prelibatezza tipica della tradizione marinara locale che richiama ogni anno visitatori da tutta la Sicilia e oltre.

Il programma della giornata sarà il seguente:

Ore 18:00: Apertura ufficiale dell'evento con la presenza delle istituzioni e la benedizione del

parroco della Parrocchia del Sacro Cuore, Don Gaspare Tortorici.

Ore 19:00: Apertura della mostra "Tradizioni e Cultura del Mare" a cura dell'associazione Hypsas,

insieme all'apertura degli stand gastronomici, che prevedono la degustazione di prodotti tipici locali

e tradizionali.

Ore 20:00: Degustazione delle famose “Sarde a lu Spitu”, un momento imperdibile per tutti i

partecipanti.

La realizzazione dell’evento è stata resa possibile grazie al prezioso sostegno e alla generosità degli sponsor, che con il loro contributo hanno permesso la realizzazione di questa manifestazione, rinnovando la tradizione e il legame con la marineria selinuntina.

Un ringraziamento speciale va all’amministrazione Comunale a tutti coloro che hanno supportato con entusiasmo la comunità dei pescatori, garantendo la continuità di una tradizione tanto amata.

Non perdete l’occasione di vivere una giornata unica, tra sapori autentici e tradizioni che si tramandano di generazione in generazione. Vi aspettiamo il 31 agosto in Via Scalo di Bruca e Piazza Empedocle per celebrare insieme la Sagra della Sarde di Selinunte!