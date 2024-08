di: Redazione - del 2024-08-28

Riceviamo e pubblichiamo là segnalazione di un nostro lettore riguardante lo stato di degrado in cui versa la via Gozzano a Castelvetrano. Sempre ormai frequenti le segnalazioni dei lettori che evidenziano una situazione di abbandono in alcuni punti della città.

Da mesi, per questa strada, sono state effettuate, da parte dei residenti, diverse segnalazioni ma senza avere mai alcun riscontro.