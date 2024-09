Il lettore scrive: "Buca pericolosa in via Malophorus a Triscina"

di: Redazione - del 2024-09-02

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione del nostro lettore Vincenzo Cudia riguardante una pericolosa buca presente a Triscina nella via Malophorus in corrispondenza dell'incrocio con via 24.

Come avvenuto per altre segnalazioni si spera che chi di competenza possa attivarsi nel breve tempo ed intervenire.

Inviateci le vostre segnalazioni video e foto da pubblicare su CastelvetranoNews.it al numero WhatsApp 3332940803