Santa Margherita di Belice, paura nella notte, a fuoco una bancarella

di: Redazione - (fonte: il futuro dipende da te) - del 2024-09-05

(ph. il futuro dipende da te)

Notte di paura a Santa Margherita di Belice in fiera per un incendio divampato in una bancarella. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento a domare le fiamme. Momenti di paura in viale XV gennaio a notte fonda.

Sembra che l'incendio sia improvvisamente scoppiato in una bancarella di giocattoli. Attimi di paura riferiscono i presenti: "È finita bene per tutti, perché le bombolette esplodevano e volavano sugli altri tendoni e gazebi".