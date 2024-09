Furti cavi di rame in città, il comune mette in sicurezza tombini sui marciapiedi

di: Redazione - del 2024-09-05

Un vero e proprio allarme a Castelvetrano, tante le segnalazioni giunte alla nostra redazione che riguardano i diversi furti di rame con i tombini che rimangono scoperchiati a danno dell'incolumità dei cittadini.

Le ultime segnalazioni giungono dalla via Simanella e dalla via Giovanni Paolo II zona residenziale di Castelvetrano nelle vicinanze sono presenti anche istituti scolastici.

"Un fenomeno preoccupante - dichiara l'ex consigliere comunale Ninni Vaccara - considerato che siamo in città non lontano da scuole, ristoranti, case di civile abitazione. Come al solito nessuno vede nulla e nessun controllo del territorio. Non si riesce ad andare a monte del problema legato alla ricettazione del rame. Un’intera via saccheggiata nell’indifferenza più assoluta".

Dopo la segnalazione il funzionario arch. Caime Vincenzo ha provveduto ad inviare il manutentore Francesco Mandina, impiegato del comune, ed una squadra tecnica per mettere in sicurezza i marciapiedi visto che i pozzetti erano tutti scoperti. Una messa in sicurezza necessaria considerata la vicinanza della scuola Enrico Medi che tra pochi giorni riceverà centinai di bambini.