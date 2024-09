Irrigazione c.da Seggio, il sindaco chiede all’assessorato Regione acqua della Diga Garcia

di: Comunicato Stampa - del 2024-09-02

Un forte tentativo è stato portato avanti dal sindaco di Castelvetrano, avv. Giovanni Lentini, che ha inviato formale richiesta all'assessorato regionale per destinare un quantitativo di acqua dalla Diga Garcia ai terreni di contrada Seggio.

Considerato che "il Consorzio di Bonifica "Agrigento 3" non è nelle condizioni di irrigare i campi di C.da Seggio in Castelvetrano poiché la carenza delle attuali fonti di approvvigionamento delle acque non consentono la giusta pressione per attivare le pompe di irrigazione.

Le recenti piogge hanno incrementato il quantitativo di acqua nella Diga Garcia, sicché si è manifestata la possibilità di destinare circa 400.000 mc di acqua da tale diga al suddetto Consorzio che consentirebbe l'irrigazione della zona agricola in oggetto".