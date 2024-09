Casinò in Sicilia: che fine ha fatto il progetto?

di: Giovanni Borrelli - del 2024-09-03

In Italia, tutti i casinò fisici si trovano esclusivamente nel nord del Paese, lasciando il centro-sud privo di strutture simili. Negli anni, ci sono stati diversi progetti in Italia che puntavano a realizzare casinò anche in altre regioni, ma nessuno di questi ha mai visto la luce. Ad esempio, vi erano piani ambiziosi per aprire sale da gioco in località turistiche come Sanremo, in Liguria, che alla fine ha ottenuto il via libera, o a Venezia, che oggi ospita uno dei casinò più famosi d'Europa.

Tuttavia, il centro-sud è sempre rimasto escluso da questo tipo di sviluppo. Nonostante il potenziale economico, le difficoltà legislative e politiche hanno sempre frenato la realizzazione di nuovi casinò in questo territorio. Dunque, chi abita in queste aree ha sostanzialmente due opzioni.

La prima, la più immediata e intuitiva, è quella di scegliere uno dei siti di iGaming, sui quali è possibile usufruire di promozioni che solitamente non sono disponibili nelle sale fisiche, come i bonus per ottenere dei giri gratis sui giochi piuttosto che quelli di benvenuto. La seconda, invece, è recarsi al nord in una delle sale da gioco fisiche. Ma ne esisterebbe una terza che, per quanto di difficile fattibilità, potrebbe prendere piede a breve: la realizzazione di un casinò terrestre al centro-sud.

I progetti

Le regioni che si sono mosse maggiormente per avere un casinò nel proprio territorio sono la Campania e la Sicilia, grandi mete turistiche che potrebbero approfittare in modo cospicuo del nuovo turismo che sarebbero in grado di generare.

Al momento, ovviamente, non ci sono notizie né ufficiali né definitive: l’idea dell’apertura di un casinò in Campania si trova in una sorta di limbo. Di contro, sono già state avanzate delle proposte, che avrebbero individuato nella zona di Bagnoli (Napoli) la sede perfetta per una sala da gioco campana. Tra l’altro, il comune potrebbe sfruttare a proprio vantaggio questa situazione per riqualificare quest’area. Nello specifico, si punterebbe a fondare il casinò presso l’isola di Nisida, con l’obiettivo di trasformare quest’ultima nella sede di un’attività di gambling di risonanza internazionale, dunque spingendosi oltre al semplice mercato italiano.

In Sicilia, la soluzione più ventilata è quella di aprire un casinò a Taormina, città nota in tutto il mondo per la sua bellezza e che potrebbe avere la definitiva svolta grazie all’apertura di una sala da gioco in grado di attrarre, ancor di più, turisti da tutto il mondo. Anche Agrigento, Capitale della Cultura nel 2025 , è una forte candidata alla costruzione del futuro casinò in Sicilia. La città, nota in particolar modo per la sua Valle dei Templi, potrebbe godere di una vera e propria rinascita dalla costruzione di una struttura del genere.

Casinò in Sicilia: la soluzione ideale

La Sicilia potrebbe rappresentare un’opportunità unica per cambiare radicalmente questo scenario, portando finalmente l’industria del gioco d’azzardo fisico anche nel centro-sud Italia. L'isola è rinomata non solo per il suo straordinario patrimonio culturale, ma anche per i suoi paesaggi mozzafiato che attirano ogni anno milioni di turisti da tutto il mondo.

Pensiamo alle sue città ricche di storia, come Palermo e Catania, ai suoi siti archeologici di fama mondiale come la Valle dei Templi ad Agrigento , o alle sue località turistiche di lusso come Taormina, che offre una vista incomparabile sull’Etna e sul mar Ionio. Un casinò inserito in questo contesto avrebbe non solo il potenziale per attrarre visitatori internazionali, ma anche per offrire un'esperienza di gioco che va oltre quella tradizionale, integrandosi perfettamente con il lusso e la raffinatezza del territorio.

Inoltre, la Sicilia vanta una tradizione enogastronomica di altissimo livello e un calendario di eventi culturali e mondani che attirano un pubblico variegato e sofisticato. Un casinò nell’isola non sarebbe soltanto un luogo per il gioco d’azzardo, ma un vero e proprio hub di intrattenimento che potrebbe includere spettacoli dal vivo, ristoranti gourmet, boutique di lusso e spa di alto livello. Questo tipo di offerta integrata potrebbe far sì che un casinò siciliano non solo colmi il vuoto nel centro-sud, ma diventi anche una delle destinazioni più ambite a livello europeo per il turismo di lusso.

Sul fronte economico, la creazione di una sala da gioco in Sicilia potrebbe avere un impatto significativo. Si pensi alle opportunità di lavoro che un progetto del genere potrebbe generare, non solo nell’ambito del gioco d’azzardo, ma anche nei settori collegati, come l’ospitalità, la ristorazione, il commercio e i servizi. La costruzione e la gestione di un casinò richiederebbero manodopera specializzata, creando posti di lavoro in un'area che ha storicamente sofferto di alti tassi di disoccupazione. Inoltre, le entrate generate da un casinò potrebbero essere reinvestite nell’economia locale, contribuendo allo sviluppo infrastrutturale e culturale dell’isola.