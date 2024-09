Il senso unico di via Cavallaro e disagi per residenti e non solo. Mozione del consigliere Vivona: “Rivisitare l’Ordinanza”

di: Redazione - del 2024-09-03

(ph. google.com/maps)

Il divieto imposto sulla via Cavallaro a Marinella di Selinunte dopo la messa in opera della pista ciclabile non è stato molto gradito da villeggianti e residente specialmente da tutti coloro che sono costretti a ricorrere a lunghi giri anche attraverso strade strette, spesso affollate, creando ingorghi.

Sul tema il consigliere e capo gruppo di Forza Italia cittadino, Barbara Vivona, ha presentato una mozione sollecitando l'amministrazione ad impegnarsi "a farsi carico di una rivisitazione dell’attuale ordinanza e soprattutto del cambio repentino del senso di marcia dell’intera via Cavallaro, invertendo l’attuale senso di marcia in entrata con uno inverso in uscita, per garantire una migliore circolazione veicolare e una maggiore sicurezza in ambito di Protezione Civile in caso di urgenti necessità di spostamento di persone o cose e nelle serate di afflussi maggiori per eventi, spettacoli e sagre paesane".