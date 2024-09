Musica domani sera a Marinella con Ruby&Co in ricordo di Francesco Signorello. Sabato messa in suffragio

di: Francesca Capizzi - del 2024-09-06

Ad un mese dalla sua prematura scomparsa, Francesco Signorello verrà ricordato nella sua Selinunte. Presso il locale Klìmaka si terrà un concerto, sabato 7 settembre alle ore 22,30, della band Ruby&Co. Francesco amava molto la voce di Ruby e seguiva spesso la band siciliana nelle varie serate che organizzavano. Il fratello gemello Antonio, insieme alla cugina Federica Filardo, in occasione del trigesimo hanno pensato di organizzare questo evento in ricordo del loro amato Francesco.

“Sarà una occasione per riunirci tutti insieme, ascoltare le canzoni che lui amava, tenere vivo il ricordo di lui che non cesserà mai - ha detto il fratello Antonio”. Francesco è scomparso prematuramente lo scorso sette agosto dopo una lunga malattia di due anni, che però non gli ha mai tolto il sorriso. Un ragazzo forte, dolce. Amato da tutti, ha lasciato un vuoto incolmabile. Sempre sabato, alle ore 19,00, verrà celebrata la santa messa in suo suffragio presso la chiesa di San Domenico a Castelvetrano.

“Ringraziamo tutti coloro che in questo lungo mese non ci hanno mai lasciati soli. Mio fratello - conclude Antonio - era molto conosciuto e durante la malattia ha aiutato tante persone che ad oggi si trovano nella sua stessa situazione. Proprio per questo motivo mi impegnerò personalmente ad organizzare degli eventi che mirino alla sensibilizzazione della prevenzione che è importantissima”.