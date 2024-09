Unitre, successo di pubblico per la II edizione dei giochi in spiaggia per bambini

di: Redazione - del 2024-09-08

Organizzata dall'UNITRE di Castelvetrano, si è svolta giorno 23 agosto la seconda edizione dei Giochi in Spiaggia per bambini presso il lido Selene di Triscina. Ben 80 "piccoli atleti " si sono misurati in tanti giochi acclamati dal folto pubblico presente alla manifestazione.

Dopo varie libagioni offerte ai bimbi (e non solo ), il tutto si è concluso con la consegna di medaglie a tutti i partecipanti e, dulcis in fundo, tutti col naso all'insù per ammirare i giochi pirotecnici. L'associazione auspica, visto il grande coinvolgimento, di replicare negli anni a venire.