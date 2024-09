di: Redazione - del 2024-09-08

La Folgore all'esordio casalingo in casa incappa in una sconfitta che costa l'eliminazione dalla Coppa Italia. Dopo un primo tempo con qualche buona trama di gioco i rossoneri vanno in svantaggio per opera del "solito" ex Seckan. Poco dopo giungerà il pareggio rossonero con Pisciotta che sfrutta un ottimo suggerimento di Kamara. Poi nel finale il vantaggio definitivo trapanese.