Il lettore scrive: "Stato di disastroso abbandono di Castelvetrano e frazioni"

di: Redazione - del 2024-09-09

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un nostro lettore che segnala uno stato di abbandono totale in cui versano la città di Castelvetrano e le sue frazioni di Marinella di Selinunte e Triscina.

"Segnalo lo stato di completo disinteresse nella cura e abbandono della città di Castelvetrano e delle relative frazioni di Triscina e Selinunte. Invito il sindaco con gli assessori ed i consiglieri tutti a fare un tour per la città di Castelvetrano, Triscina e Selinunte e relative vie secondarie del territorio, magari una qualsiasi domenica mattina ore 8,00 dove non c'è tanta movimentazione di mezzi e persone e riflettere su ciò che si vede.

Domenica mattina trovandomi in moto nella zona carrabile del Teatro Selinus sono stato avvicinato da una coppia di turisti i quali mi domandavano di un bar vicino e riferivo loro di recarsi nella zona di piazza Matteotti (pensate il bar più vicino).

Molti turisti vengono a visitare Castelvetrano anche per la pubblicità fatta per causa del nostro compaesano Matteo Messina Denaro. Orbene si può constatare che il nostro paese è veramente misero!

Non esiste una via con la pavimentazione percorribile tutte in dissesto. Non esiste una strada con i marciapiedi o le cunette pulite ma tutte con dissesti e con la crescita e sviluppo di erba spontanea a volontà! Non esite una via senza abbandoni di rifiuti di ogni genere. Non esiste una strada dove non sono conficcati picchetti e nastri bicolori o plastica di attenzione di delimitazione di pericolo per edifici e facciate di edifici pericolanti! Signori politici tutti "SVEGLIA"!

Capisco che i nostri politici tutti sono "amatori" e non professionisti ma cerchiamo di sensibilizzare i cittadini e contrastare i fenomeni di abbandono e facciamo qualcosa per la cura ed il ripristino !

La cura del territorio va fatta dai cittadini e chiaramente noi cittadini siamo incredibilmente sporchi e incuranti della tutela del nostro bene comune.

Orbene, il territorio è privo di controllo da parte della polizia locale. Ma ci sono i vigili urbani a Castelvetrano? Come può essere controllato un territorio senza el forze di contrasto in campo?

Mi limito a segnalare ancora oltre quanto detto prima anche per Triscina e per Selinunte. Tutto privo di decoro, non dico della strada per andare ala zona balneare della "pineta" con il depuratore che è caduto in mare zona "Cantone".

Non voglio parlare del porticciolo di Selinunte. Vorrei capire cosa funziona a Castelvetrano, non sono un pessimista ma siamo nel disastro totale. Faccio tanti auguri al sindaco e assessori ed ai i consiglieri tutti compreso i cittadini di questo territorio.

Ritengo siamo lontani anni luce per presentarci come territorio turistico, abbiamo beni meravigliosi non li meritiamo".