Il lettore scrive, a Torretta "grave disservizio da più di sei anni"

di: Redazione - del 2024-09-07

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di una nostra lettrice, la prof.ssa Anna Vita Guzzo riguardante un disservizio nella frazione balneare di Torretta Granitola che da come segnalato è presente da molti anni e nonostante le richieste di ripristino non avviene nulla.

"Sono un insegnante in servizio a Piacenza, nel periodo estivo trascorro le mie ferie a Torretta Granitola in una casa acquistata negli anni 80 dai miei genitori e mi fà molto male vedere anno dopo anno che ogni cosa vada esattamente nel verso sbagliato.

Oggi voglio fare presente un grave disservizio presente nella nostra Torretta da almeno 6 anni. La SP51 strada che collega - prosegue la lettrice - Campobello a Mazara del Vallo passa all'interno della frazione di Torretta Granitola in parte dividendola in due. Sarebbe molto importante che la sera venisse illuminata per come avveniva in passato, il tratto di strada al buio diventa alquanto pericoloso"

"Da più di 6 anni lo facciamo presente a chi amministra la città di Campobello e le sue frazioni, ogni anno la stessa scusa, le stesse false promesse che non verranno mai prese in considerazione, qualche mio compaesano in preda alla rassegnazione dice: "è stato sempre cosi!".

Ecco il motivo della mia lettera a codesta redazione, oltre alla segnalazione del disservizio è un rimprovero ai miei amici campobellesi, se oggi il nostro comune è cosi ridotto è anche colpa nostra perché abbiamo affidato il paese a persone che non sono in grado di prendersi cura e fare bene nel nostro comune. In passato abbiamo avuto amministratori e rappresentanti capaci e anche oggi godiamo delle cose positive fatte.

Mi permetto di raccontarvi un aneddoto, che si riferisce al disservizio attuale, era l'estate del 1996 quando ero con mio padre presso la gelateria Caleca a Torretta, che si soffermò a parlare con delle persone ad un tavolo, ricordo quel discorso come se fosse ora, mio padre chiese se c'era la possibilità di illuminare questa stada che attraversava Torretta perché la sera quando chi abitava nella parte alta doveva attraversarla per fare ritorno a casa era pericoloso. Una persona dal tavolo si alzò a parlare con noi dicendo che avevano già provveduto a inserire questi interventi nella programmazione dei lavori pubblici dei prossimi anni. Tornando a casa chiesi, "papà ma chi erano quelli?" Papà mi rispose: "conoscenti".

L'unico che non conosco mi ha ascoltato è un il medico psichiatra Stallone, o mi ha preso per pazzo oppure è una grande persona! Dopo più di 20 anni ve la dò il la risposta perché qualche anno dopo la SP51 venne asfaltata e illuminata veramente e durò così per tanti anni.

A nome di mio padre che oggi non c'è più ringrazio il medico psichiatra Stallone per quello che ha realizzato quando ha ricoperto cariche politiche. Posso affermare che è una grande persona.

Oggi chi sono questi fantasmi che guidano il paese, non sono capaci di provvedere a ripristinare una semplice illuminazione? Da più di 6 anni al buio. Sicuramente non sono grandi persone".