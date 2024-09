(VIDEO) Il lettore scrive: "Vergognoso abbandono di rifiuti in via Livatino"

di: Redazione - del 2024-09-07

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore che con immagini video evidenzia lo stato di degrado e di abbandono esistente nella via Livatino a Castelvetrano in prossimità della via Campobello.

"Le immagini riguardano via Campobello e via Rosario Livatino. Il sindaco Lentini si deve impegnare per fare rispettare l'ambiente. Ci vogliono le telecamere per prendere questi individui che rovinano la nostra città. Attendo intervento urgente contro questi incivili".