Inaugis, leader nel settore dell'alta formazione aziendale presenta i nuovi corsi sicurezza sul lavoro

Tutti i lavoratori hanno diritto a ricevere un’informazione adeguata in materia di prevenzione e protezione. Le figure coinvolte nella sicurezza aziendale devono ricevere specifica formazione. In particolare, il datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione sia di carattere generale, sia con riguardo ai rischi specifici relativi all’attività

L’azienda Inaugis ( https://inaugis.it/ ) è diventata leader nel settore ed è referente del fondo interprofessionale FonARCom.

Attraverso un team di esperti presenta al fondo FonARCom piani formativi mirati in base alle esigenze dell’azienda per lo svolgimento di corsi finanziati tramite i fondi interprofessionali.

I corsi possono essere rivolti ad un solo dipendente o a più dipendenti dell’azienda e si pongono l’obbiettivo di migliorare le competenze e l’operatività del lavoratore. FonARCom finanzia i Piani Formativi attraverso strumenti adeguati a ogni contesto aziendale.

L’adesione a FonARCom è gratuita perché permette di utilizzare il versamento INPS 0,30% delle retribuzioni soggette all’obbligo contributivo (già versato dalle aziende per i propri dipendenti) per l’aggiornamento delle competenze del personale.

I corsi di sicurezza sul lavoro, svolti in tutta la provincia di Trapani, sono rivolti ai lavoratori delle aziende e permettono di mettersi in regola con le vigenti disposizioni in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di migliorare l’efficienza e la produttività.

L’obiettivo di Inaugis è quello di creare un cultura aziendale incentrata sulla formazione e sul continuo apprendimento dei lavoratori. Inaugis si occupa di tutti gli aspetti legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro come anche la redazione del DVR e la sorveglianza sanitaria.