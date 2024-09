Il lettore scrive, l'amministrazione risponde: "Finalmente ripristinata l'illuminazione in via Vespucci"

di: Redazione - del 2024-09-13

Riceviamo e pubblichiamo la nota della nostra lettrice Caterina Patti che segnala l'attivazione dell'illuminazione dopo tanto tempo in via Amerigo Vespucci a Castelvetrano.

"Vorrei rendere pubblico il montaggio dei nuovi pali della luce, finalmente dopo tanto tempo, la via Amerigo Vespucci è illuminata. Ringrazio in primis la meravigliosa consigliere comunale Rosy Milazzo per avermi dato l'input che serviva. Ringrazio l'ingegnere Palermo, l'ufficio tecnico di Castelvetrano e infine il sindaco Lentini. Voglio rendere pubblico ciò per dimostrare che se si vuole, insieme si può".