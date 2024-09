Triscina, consegnati i lavori per la rete fognaria. Dureranno 17 mesi

del 2024-09-14

(ph. google.maps)

Consegnati al Comune di Castelvetrano i lavori per la realizzazione della rete fognaria nella frazione di Triscina. Opera che da tanto tempo è attesa e che verrà realizzata entro i prossimi 17 mesi così come afferma il subcommissario nazionale per la depurazione Totò Cordaro.

Nelle scorse ore il subcommissario Cordaro, il sindaco di Castelvetrano avv. Giovanni Lentini ed il responsabile unico del Progetto ing. Cinzia Caradonna hanno consegnato i lavori ai rappresentanti dell'impresa Ati Comer Costruzioni meridionali srl.

Il costo dell'opera si avvicina ai 14 milioni di euro e prevede la divisione dell'intera area di Triscina in nove bacini che raccoglieranno i reflui e la realizzazione di una vasca di raccolta.