Tre denunce e sedici segnalazioni, prosegue l'attività di controllo dei carabinieri

del 2024-09-11

I Carabinieri della Compagnia di Mazara del Vallo a seguito di servizi straordinari di controllo alla circolazione stradale nel fine settimana hanno denunciato:

Un 16enne mazarese, trovato in possesso di un coltello a serramanico e di hashish

suddiviso in dosi; un 17enne trapanese ed un 37 anni di nazionalità straniera per guida senza patente

perché mai conseguita (recidiva nel biennio) ed un 20enne di nazionalità straniera, trovato in possesso di coltello a serramanico.

Nel contesto dell’attività sono state inoltre segnalate alla Prefettura di Trapani 16 persone poichè trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.