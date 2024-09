di: Redazione - del 2024-09-11

Scontro tra due autovetture in prossimità dello svincolo A29 a Castelvetrano uscita Campobello di Mazara. Tra gli occupanti delle due vetture tre persone sono rimaste ferite e trasportate al pronto soccorso di Castelvetrano in codice verde. Sul posto i Vigili del Fuoco di Castelvetrano e le forze dell'ordine allertare per effettuare i rilievi del caso.