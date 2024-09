Folgore, testa al campionato dopo l'eliminazione dalla coppa. Possibile colpo in difesa

di: Redazione - del 2024-09-12

Una sconfitta inattesa, specialmente dopo i novanta minuti disputati nella gara di andata a Trapani, quella subita dai rossoneri di Filippo Cavataio nel match di ritorno al Paolo Marino contro l'Accademia che è costata l'eliminazione dalla coppa Italia alla Folgore. Da martedì i rossoneri si sono ritrovati per iniziare gli allenamenti in vista dell'esordio in campionato che vedrà la Folgore impegnata nella trasferta di Terrasini (gara che si disputerà a Porte Chiuse) contro il forte Athletic Club Palermo, squadra alquanto attrezzata che vuole veleggiare nei piani alti della classifica.

La gara di domenica scorsa, nonostante la sconfitta, ha fatto intravedere in casa rossonera qualche buono spunto ma si sa che il campionato è tutt'altra cosa e gli uomini di Cavataio dovranno mettere più forze sul campo e tornare con un risultato positivo.

Il mercato è ancora aperto e sembrerebbe vivo l'interesse del club per un difensore. Come ribadito più volte dal ds Calamia, la "ciliegina" potrebbe arrivare per volontà della dirigenza. L'organico, a detta del mister Cavataio, è abbastanza completo ma domenica si è avuta l'impressione che qualcosa mancherebbe alla Folgore per affrontare un campionato molto difficile come quello dell'Eccellenza.

Guardando le rose pare ovvio che le squadre sono divisibili in tre tronconi, tre/quattro squadre che lotteranno per il vertice, cinque/sei che cercheranno di staccare l'ultimo posto per i playoff ed il resto che lotterà per evitare i playout.