Opportunità di lavoro presso ambulatorio Dentistico Sparacia: Assistente alla poltrona e addetto alla segreteria

L’ambulatorio Dentistico del dott D. Sparacia, rinomato per la sua professionalità e attenzione al paziente, è alla ricerca per la sede di Castelvetrano di:

1) N. 1 Assistente alla Poltrona

Responsabilità del Ruolo

- Accoglienza e gestione dei pazienti: Fornire un'accoglienza calorosa e professionale ai pazienti, assistendoli durante tutto il percorso delle loro cure;

- Assistenza al dentista: ordinare la poltrona e gli strumenti necessari per i trattamenti;

- Sanificare gli ambienti, assistere il dentista durante le procedure e garantire che tutte le attrezzature siano sterilizzate e pronte all'uso;

- Gestione delle forniture: Monitorare e ordinare le forniture mediche necessarie per il funzionamento dello studio;

- Amministrazione: Gestire gli appuntamenti, aggiornare le cartelle cliniche e assicurarsi che tutte le pratiche burocratiche siano completate in modo accurato;

- Educazione del paziente: Fornire informazioni sui trattamenti e istruzioni post- operatorie, rispondendo a eventuali domande dei pazienti.

Requisiti

- Qualifica professionale: Diploma di Assistente alla Poltrona (aso) conseguito o in

corso (possibilità di tirocinio), o titolo equivalente;

- Esperienza: Almeno 1 anno di esperienza in un ruolo simile, preferibilmente in un

contesto odontoiatrico;

- Competenze: Ottime capacità comunicative e organizzative, attenzione ai dettagli e

capacità di lavorare in squadra;

- Attitudine: Empatia, pazienza e una forte motivazione a offrire un servizio eccellente ai

pazienti.

2) N. 1 addetto alla segreteria

Responsabilità del Ruolo

- Gestire la corrispondenza;

- Gestire e smistare chiamate in entrata;

- Gestire la corrispondenza cartacea e via web;

- Gestire appuntamenti;

- Trasmettere documenti a mezzo email o via posta cartacea;

- Rispondere al telefono;

- Archiviare la documentazione.

Costituirà requisito preferenziale la capacità, anche basilare, di utilizzare strumenti di video/photo editing (Canva e Cap-Cut) e di gestire/creare contenuti destinati alle piattaforme social.

Requisiti

Giovane addetto/a alla segreteria che voglia esprimere al massimo le sue potenzialità e che sappia inserirsi in un team giovane, dinamico e stimolante.

Cosa Offriamo

- Ambiente di lavoro professionale: Un team collaborativo e un ambiente di lavoro stimolante.

- Formazione continua: Opportunità di aggiornamento professionale e crescita nel settore odontoiatrico.

- Contratto di lavoro: Inizialmente a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

- Retribuzione: Commisurata in base all'esperienza.

Come Candidarsi

Le candidature dovranno tassativamente avvenire mediante l’invio di:

- curriculum vitae (gradito l’utilizzo di foto recente) in formato europeo,

e

- lettera di presentazione all’indirizzo email [email protected]

Saranno valutate solo le candidature di soggetti residenti a Castelvetrano e nei comuni limitrofi.

I dati personali saranno gestiti ai sensi dell’art.13 del regolamento UE 2016/679 sulla

protezione dei dati (GDPR). Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi

delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.