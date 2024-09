Folgore, esordio amarissimo in campionato, cinquina dell'Athletic Club Palermo

di: Redazione - del 2024-09-15

Esordio amarissimo per i rossoneri di Filippo Cavataio a Terrasini contro l'Athletic Club Palermo che perdono alla prima di campionato con un sonoro 5-1. Una sconfitta dai contenuti inattesi per la Folgore che subisce 5 goal per opera di una forte compagine ma ad onor del vero c'è da dire che i rossoneri non sono apparsi brillanti in ogni reparto.

Prima frazione che ha visto i rossoneri pericolosi solo in qualche circostanza quando il risultato era di 0-0 poi dal vantaggio dei locali con Micoli la gara si è incanalata a favore dei nerorosa palermitani che hanno chiuso il primo tempo sul 3-0 grazie anche alla doppietta di Spinola.

Nella ripresa un sussulto rossonero con Pisciotta che ha trovato di tacco il goal del 3-1. Poi nuovamente i locali sugli scudi che con Matera e Spinola hanno chiuso il risultato con un roboante 5-1.