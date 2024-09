Il lettore scrive: "Gli alberi tagliati in piazza stazione, cosa pensano gli ambientalisti?"

di: Redazione - del 2024-09-17

Riceviamo e pubblichiamo la nota di un nostro lettore che da qualche giorno ha notato in piazza Stesicoro a Marinella di Selinunte, conosciuta come piazza Stazione qualche cambiamento come ad esempio una recinzione posta nelle vicinanze del campetto di basket e due grossi salici completamente tagliati.

"Chiedo attraverso la vostra redazione cosa sia avvenuto per far si che la zona venisse delimitata ed i grandi salici tagliati. In un'epoca in cui tante amministrazioni portano avanti adozioni di spazi verdi, piantare alberi, a Marinella grossi alberi vengono addirittura eliminati. Cosa ne pensano gli ambientalisti?"

Sicuramente il nostro lettore si riferisce a quanto accaduto negli ultimi giorni a Marinella, dove, a quanto pare, il legittimo proprietario è entrato in possesso di un proprio bene ponendo una recinzione "temporanea", almeno questo sembra, e tagliando nella sua proprietà gli alberi.