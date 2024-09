Polizia, la Dr.ssa Giulia Martinelli è la nuova dirigente del Commissariato di P.S. di Castelvetrano

di: Comunicato Stampa - del 2024-09-17

Il Questore di Trapani, Dr. Giuseppe Felice Peritore, ha accolto nei giorni scorsi i 5 nuovi funzionari che presteranno servizio presso gli uffici della Questura e dei Commissariati di P.S. della provincia.

Due di essi - i Commissari Capo Marco Gallo ed Amelia D’Angelo - hanno già svolto la

propria attività in altre sedi del paese; diversamente i restanti tre provengono dalla Scuola Superiore di Polizia ove, nel mese di agosto 2024, hanno proficuamente completato il ciclo di formazione per funzionari.

La Dr.ssa Giulia Martinelli, 31 anni, originaria di Sassari, la quale, dopo la laurea in

Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Sassari nell’anno 2018, ha, dapprima, frequentato con profitto la Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell’Università degli Studi di Roma Tre e, sempre nella Capitale, ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense. Dopo il corso di formazione per funzionari il Commissario Martinelli ha assunto, in questa provincia, l’incarico di dirigente del Commissariato di P.S. di Castelvetrano.