Autore di una serie di innumerevoli furti tratto in arresto dai Carabinieri di Trapani

di: Comunicato Stampa - del 2024-09-16

I Carabinieri della Stazione di Trapani hanno dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misura cautelare, emessa dal Tribunale di Trapani, nei confronti di un 24enne trapanese per una serie di furti messi a segno ai danni di attività commerciali del centro storico.

Da un’attenta indagine intrapresa dai militari dell’Arma, a seguito di alcune denunce presentate da commercianti vittime di furti, sono emersi gravi indizi di colpevolezza sul conto del 24enne ripreso dagli impianti di videosorveglianza istallati nei negozi e ristoranti presi di mira.

Nei primi giorni di agosto l’uomo era già stato denunciato dai Carabinieri per un furto in un negozio di abbigliamento e tre furti in ristoranti del centro storico dove dopo la forzatura della porta di ingresso si sarebbe impossessato dei contanti all’interno dei registratori di cassa.

La prosecuzione dell’indagine ha portato alla luce ulteriori furti e tentati furti che l’arrestato avrebbe commesso ai danni di una farmacia, di un cine – teatro, di due pub e di altrettanti ristoranti tutti concentrati nel centro storico della città.

Grazie all’odierna misura cautelare il malvivente è stato tradotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.