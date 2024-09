Il vantaggio della casa, perchè un casinò vince sempre

di: Luca Beni - del 2024-09-16

Non dovrebbe sorprendere che il casinò abbia un vantaggio integrato nei suoi giochi. I casinò non battono i giocatori perché sono fortunati, li battono perché le probabilità sono a loro favore. Questo vantaggio integrato è chiamato vantaggio della casa. In termini numerici, è la percentuale della scommessa del giocatore che il casinò trattiene come profitto nel lungo termine. Ad esempio, nella roulette il vantaggio della casa è circa il 5%. Ciò significa che per ogni euro scommesso, il casinò trattiene 5 centesimi come profitto e restituisce gli altri 95 centesimi ai giocatori come vincite, in media.

Come funziona il vantaggio della casa

Naturalmente, se scommetti un singolo euro una sola volta, non otterrai esattamente 95 centesimi indietro: perderai la tua somma oppure ne riceverai una più alta. Ma questo è irrilevante. Lo scopo del vantaggio della casa è di vedere qual è la perdita media. Se tutti i giocatori di roulette in un casinò scommettono collettivamente 1 milione di euro in una serata, il casinò prevede di restituire circa 950.000 euro come vincite e trattenere circa 50.000 euro come profitto.

Sappiamo tutti che il casinò vince a lungo termine. Il vantaggio della casa ci dice quanto il casinò vincerà in media. Più a lungo giochi, più le tue perdite si avvicineranno al vantaggio della casa. Questo significa che dopo 100 giri di roulette potresti persino essere in vantaggio. Ma più round giochi, più è probabile che tu perda. Dopo 1000 giri, sarai quasi certamente in svantaggio, e il tuo risultato sarà probabilmente molto vicino al vantaggio della casa. Dopo 100.000 giri, la tua perdita sarà molto vicina al vantaggio della casa del 5,26%.

Il casinò non deve battere ogni giocatore ogni volta. Sanno solo che vinceranno circa il 5,26% del totale di tutte le scommesse alla roulette piazzate durante l'anno. Quindi è così che funziona il vantaggio della casa. Il casinò non deve distruggerti con probabilità terribili: ti offre un gioco quasi equo e guadagna solo una piccola percentuale su ogni scommessa in media. Ed è per questo che non devono imbrogliare: hanno un vantaggio matematico integrato in ogni gioco. Tutto ciò che devono fare è farti giocare, e vinceranno nel lungo periodo. Non è un caso che la percentuale di pagamento media è aggiornata periodicamente e indicata sui siti dei casinò come da regolamento ADM .

L’effetto erosione

Quindi, se il casinò prende solo un profitto del 5,26% sulla roulette, perché la maggior parte dei giocatori perde il 100%? Questo perché il vantaggio della casa si applica all'importo totale che punti, non a quello che porti al casinò. Supponiamo che ti siedi a un tavolo da roulette con 100 euro e ne punti 5 a giro, a 30 giri all'ora. Stai scommettendo circa 150€/ora, anche se ne hai portati con te solo 100. Man mano che giochi, vinci alcuni colpi e quindi alcune delle tue puntate provengono dalle tue vincite, non dall'importo che hai portato con te.

Dopo 13 ore di gioco (se resisti così a lungo), hai scommesso 1950 euro. E il 5% di 1950 è 97,50, quasi pari alla somma iniziale. Per ridurre l'effetto di questa erosione gioca su dei tavoli con un vantaggio della casa inferiore e per periodi di tempo più brevi.

Le percentuali dei giochi

Il vantaggio della casa varia da gioco a gioco. Ecco il vantaggio della casa per i giochi da casinò più popolari:

● Blackjack 0,5% (con una corretta strategia);

● Videopoker da 0,5% a 5%;

● Baccarat 1,06%;

● Roulette americana 5,26%;

● Roulette francese 2,70%;

● Slot machine dal 2% al 17%;

● Keno 25%.

Le strategie

Il trucco è che se non giochi con la strategia corretta, il vantaggio della casa è ancora più alto. Un tipico giocatore di blackjack probabilmente gioca con uno svantaggio del 2-3%, non dello 0,5%, poiché è per un giocatore che utilizza la strategia di base. Un giocatore di video poker che gioca a caso piuttosto che utilizzare una carta strategica ha probabilità peggiori. Questo non si applica ai giochi che non hanno strategia, come la roulette e le slot machine, dove in generale si ottengono le stesse probabilità indipendentemente da come si gioca.

Noterai che più è difficile padroneggiare un gioco, migliori sono le probabilità. Ci vuole del tempo per imparare a giocare correttamente a blackjack o video poker, ma hanno il vantaggio della casa più basso. I giochi più semplici, come le slot machine e il keno, hanno il vantaggio della casa più alto. Tuttavia, i giochi più semplici hanno i jackpot più grandi.

Perché il vantaggio della casa è importante?

Il vantaggio della casa è importante perché è una delle variabili che determina la tua perdita media. Ma è solo uno dei fattori. Un errore comune è considerare il vantaggio della casa come l'unico aspetto importante. Non è così. La tua perdita media dipende da diversi fattori:

● Dimensione media della scommessa;

● Velocità di gioco (round per ora);

● Totale ore giocate;

● Vantaggio della casa.

La formula per la perdita media è: importo scommesso per round x vantaggio della casa x numero di round per ora x numero di ore giocate.