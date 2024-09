Il lettore scrive: "Galleria Pignatelli deturpata dalla scarsa sensibilità per il bello"

di: Redazione - del 2024-09-16

Riceviamo e pubblichiamo la nota del nostro lettore Maurizio Balsamo che con l'ausilio di immagini segnala l'incresciosa situazione in cui versa la "storica" Galleria Pignatelli a Castelvetrano nel Sistema delle Piazze.

"La Galleria Pignatelli è uno degli angoli piú suggestivi di Castelvetrano da cui si può godere un' ottima panoramica sulla Piazza Carlo d' Aragona. Peccato che la scarsa, se non inesistente, sensibilitá per il bello abbia indotto qualcuno a collocarvi persíno un contenitore di rifiuti.

Di un certo interesse sono, si fa per dire ironicamente, le varie scritte ivi presenti di cui faccio un report fotografico risparmiandovi per decenza simboli fallici e oscenitá di vario genere. Si va dal messaggio che la fidanzata delusa rivolge con astio al suo ex "Filippo ti odio piú di quanto ti amavo" a quello sessualmente allusivo del giovanotto ingrifato "Sei la ricotta del mio cannolo".

C'è spazio anche per la complessitá del rapporto di coppia con frasi del tipo "io e lei non siamo uguali" oppure "faccio e non basta mai" o piú criptiche come "non sono brava a nascondermi dal nostro legame (?!)".

Non mancano, infine, le considerazioni sul senso dell' esistenza, scritte in un inglese maccheronico, di chi vede nei soldi l'unica ragione di vita. Penso si sia capito che abbiamo provato a ricercare il lato comico in una situazione purtroppo incresciosa. E' ovvio che faremmo volentieri a meno di questo frasario, perciò una bella ripulita dei luoghi non sarebbe affatto una cattiva idea".