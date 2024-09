Mobilità sostenibile, istituito tavolo tecnico. Prossimo incontro il 30 settembre

di: Redazione - del 2024-09-16

Si è tenuta oggi in via delle Rose un incontro per la “Giornata Europea della Mobilità”, nell'occasione si è svolta una riunione coordinata dall'assessore Ing. Mariano Palermo, con la partecipazione di diverse associazioni locali ed è stato deciso di istituire un tavolo tecnico permanente sulla mobilità sostenibile. La mobilità sostenibile è uno dei temi più rilevanti del Piano Urbanistico Generale (PUG), così come riporta una nota del sindaco Lentini sui social.

Il prossimo appuntamento, con l'invito esteso a tutte le associazioni che si occupano di mobilità e ambiente, è programmato per lunedì 30 settembre alle ore 9:00 in Via delle Rose.