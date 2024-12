Seduta consiliare rinviata a domani, la maggioranza va sotto. L'aliquota IMU il nodo della disputa con l'opposizione

di: Redazione - del 2024-12-27

Una seduta del Consiglio Comunale di Castelvetrano, quella di oggi che aveva come punto all'ordine del giorno il tema legato all'approvazione della delibera che prevede le aliquote IMU identiche al 2024 è che è stata rinviata a domani con la maggioranza rappresentata in seduta da soli 7 consiglieri per via delle assenze dei consiglieri della DC, Celia e Stuppia e con il consigliere indipendente Errante Parrino che ha annunciato l'eventuale voto contrario. L'intenzione del Sindaco e dalla sua maggioranza è quella di approvare le stesse aliquote ma l'opposizione è contrariata perchè spera di poter avere dal Governo l'ok per la proroga, già deliberata da ANCI e UPI, e così poter aver il tempo per eventuali abbassamenti entro il 28 febbraio 2025.

Contrari anche i consiglieri Sammartano e Pellerito di Fratelli d'Italia come si evince anche da un post sui social della stessa consigliera: "Rivedere le aliquote IMU è doveroso stante che non siamo più in dissesto, se le aliquote devono essere mantenute al massimo, di contro i compensi di Sindaco, Vice Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio devono essere tenuti al minimo. È un atto dovuto alla città. Non si può predicare bene e razzolare male. Io ho manifestato da subito la mia contrarietà a questi aumenti che l'anno prossimo incideranno per oltre 45 mila in più sulle casse comunali.

Peraltro un'amministrazione che due settimane fa ha avuto l'ardire di proporre un esenzione totale dal pagamento della Tosap "solo" per gli stand dei commercianti che partecipano alle sagre organizzate dal comune, fatto inaudito perché sono commercianti che partecipano con scopo di lucro e quindi un contributo, anche calmierato, dovrebbero versarlo, per evitare almeno che al comune non rimangano da questi eventi solo spese. Il modo per ridurre le aliquote si deve cercare e trovare e se proprio non fosse possibile l, allora tutti dobbiamo stringere la cinghia".

Dello stesso avviso anche le consigliere Di Bella ed Enza Viola che ha dichiarato: "La maggioranza in consiglio chiede una sospensione per poi non rientrare in consiglio perché non ha i numeri per approvare una delibera che prevede le aliquote IMU identiche al 2024.

L’opposizione chiede rinvio al 31 .12 in attesa della proroga ufficiale per approvazione bilancio di previsione e poter discutere un abbassamento anche minimo per dare un segnale di respiro a tutti i cittadini! brutta pagina della storia politica attuale a Castelvetrano".