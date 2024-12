Marinella, lunedì inizieranno i lavori per liberare l’ingresso del porticciolo. Pescatori restano preoccupati

di: Redazione - del 2024-12-28

Una novità per i pescatori di Marinella di Selinunte, secondo quanto riferito da un loro rappresentante alla nostra redazione lunedì 30 dicembre, la ditta aggiudicatrice dei lavori da svolgere al porticciolo procederà inizialmente a liberare, con l'utilizzo di un escavatore avente un braccio di 15 metri, le alghe in prossimità dell'ingresso. Secondo quanto riferito, l'Ingegnere Teresi, il Sindaco Lentini e l'Assessore Brillo si sono adoperati per attivare questo primo intervento tampone.

Ai pescatori rimane la preoccupazione che un intervento del genere possa non bastare e chiedono l'attivazione di un piano definitivo di ripristino "pur liberando una piccolissima parte dell'imboccatura, dalla banchina è possibile solo questo, il porto di Marinella necessita di un intervento immediato più ampio. Non possiamo più aspettare iter burocratici lunghi". Fanno sapere i pescatori.