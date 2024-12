Il lettore scrive: "Nonostante le segnalazioni una vettura rimane abbandonata in piazza San Giovanni"

di: Redazione - del 2024-12-31

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore che lamenta per l'ennesima volta l'abbandono di una vettura in piazza San Giovanni. Nonostante il veicolo risulterebbe in regola con l'assicurazione però è evidente che iniziano a vedersi i segnali del suo stato di abbandono.

"Da molto tempo rimane in palese stato di abbandono sulla pubblica via un'autovettura nella zona perimetrale la villa Regina Margherita (San Giovanni). Ricordo che la precedente Amministrazione si era data da fare nel rimuovere autovetture nel medesimo stato e sarebbe bello che la nuova desse continuità alle buone pratiche, anche in ragione di proclami elettorali a cui dovrebbero seguire fatti concreti.

Difficile pensare che nessuna pattuglia dei Vigili Urbani non si sia accorta dello stato di abbandono sulla pubblica via di questa autovettura. Efficacia ed efficienza della macchina amministrativa passano anche da queste cose. Fiducioso che la mia segnalazione, qualora presa in considerazione, possa contribuire ad un miglior decoro della piazza dedicata al nostro Santo Patrono, la ringrazio la redazione e porgo cordiali saluti".