Aliquote IMU, i sette consiglieri di maggioranza dopo l'approvazione: "Opposizione politicamente irresponsabile nei confronti della città"

di: Comunicato Stampa - del 2024-12-29

(ph. Carmelo Certa)

Dopo l'approvazione della delibera relativa alle Aliquote IMU 2025 che tanto ha fatto discutere nei giorni scorsi, giunge una nota firmata dai consiglieri comunali Roccolino Salvatore, Italia Maria, Milazzo Rosalia, Craparotta Pietro, Stallone Daniele, Stuppia Salvatore e Marchese Gabriella che chiarisce il perchè si è giunti all'approvazione.

"Biasimare questa maggioranza, che ha semplicemente messo in atto una strategia politica per salvare questa Città, è sintomatico solo di una politica demagogica ed insipiente. La delibera relativa all’approvazione delle tariffe IMU è stata ampiamente esaminata e discussa durante i lavori della III Commissione, sede deputata ad ascoltare in audizione il responsabile della VII Direzione, Dott. Andrea di Como, il quale ha spiegato chiaramente che allo stato attuale non è assolutamente possibile proporre delle aliquote più basse per il nostro Comune.

Il Dott. Di Como ha riferito, inoltre – così come rappresentato anche ieri in Consiglio - che è intervenuta una nuova normativa per il 2025, che prevede che le tariffe devono essere approvate dal consiglio comunale entro il termine di approvazione del bilancio e quindi entro il 31/12, pena l’applicazione delle aliquote IMU minime previste per legge, causando in tal modo un enorme ed incolmabile buco di Bilancio.

Dopo aver ascoltato le inequivocabili spiegazioni del responsabile, la proposta dell’opposizione di rinviare la discussione della delibera al 31 dicembre non poteva che apparire totalmente irragionevole, in quanto quello sarebbe stato l’ultimo giorno utile per l’approvazione, non avendo la certezza ad oggi di un rinvio. E Noi consiglieri di maggioranza non possiamo permetterci di correre l’altissimo rischio di provocare il dissesto finanziario di questo Comune!

Questi consiglieri di maggioranza, sentendo il peso della responsabilità politica del positivo andamento dei lavori dell’aula, hanno scelto di evitare gravi danni per la collettività, in quanto la mancata approvazione della delibera in esame avrebbe causato un disequilibrio di bilancio, con tutte le conseguenze del caso. Preso atto delle necessità tecniche, scaturite dagli uffici, la nostra posizione è comunque quella di avviare uno studio delle aliquote IMU finalizzato ad una diminuzione che non metta però in discussione l’equilibrio di Bilancio, in maniera responsabile e seria, come siamo sempre abituati a fare e soprattutto senza perseguire slogan populistici, al contrario di questa opposizione che ha tenuto un atteggiamento politicamente irresponsabile nei confronti della Città".