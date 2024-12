Il lettore scrive: "la trafficata via Gozzano piena di enormi buche"

di: Redazione - del 2024-12-29

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione del nostro lettore Alberto Ferrara riguardante delle pericolose buche in via Gozzano a Castelvetrano via che collega la via Tagliata e la via Gentile particolamente trafficata.

"Segnalo che la via Guido Gozzano a Castelvetrano versa in condizioni vergognose per le buche, meglio definirle “pozzi” visto che un paio sono profonde almeno 20 centimetri, che costituiscono pericolo per pedoni, automobilisti, motociclisti e ciclisti.

Invito la Polizia Municipale e gli uffici tecnici a fare le necessarie verifiche. Per maggior precisione ricordo che la via Gozzano è un importante e frequentato punto di collegamento fra la via Tagliata e la via Gentile".