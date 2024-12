Capodanno all’Astoria Palace di Palermo. Location d’eccezione tra musica, cena e pacchetti con pernottamenti. Intervista a Davide Carnese

di: Redazione - del 2024-12-30

Cinque deejay, una location storica ed elegante nel cuore di Palermo, raffinati menu di carne e di pesce con tanto di pernottamenti inclusi nei pacchetti. Sono solo alcuni degli “ingredienti” del Capodanno a Palermo targato “Random Leisure”, società nata da pochi anni che ormai ingloba a Palermo i locali la Cavalerizza, 161, il Reloj e il Solemar.

La serata, in programma presso l’Astoria Palace di Palermo, si svolgerà in partnership con l’organizzazione “Everyday” e sta già registrando numerose prenotazioni e non è difficile immaginare che, nelle prossime settimane, sarà sold-out.

Nonostante i suoi numerosi impegni e viaggi di lavoro fuori dall’Italia siamo riusciti a parlarne con Davide Carnese, uno degli organizzatori della serata in programma il prossimo 31 Dicembre a Palermo.

1) Davide, ti chiamano il “re” del capodanno palermitano. Farai ballare oltre tre mila persone in tutti i vostri locali che saranno operativi a Capodanno. Parlaci del tuo ruolo e del tuo team di lavoro.

Sono attivo nel mondo della movida da più di 10 anni e 3 anni fa insieme al mio socio Gabriele Giambrone abbiamo fondato la Random Leisure per smuovere la città di Palermo, orfana ormai di punti di ritrovo per i giovani ragazzi che vogliono ancora divertirsi nel rispetto delle regole.

Mi occupo della gestione marketing e soprattutto di selezionare le migliori proposte artistiche per dare al pubblico la qualità che si merita e la possibilità di potersi divertire in luoghi sicuri pieni di persone genuine che hanno l’intenzione di godersi una serata tra “amici”.

Il nostro team è composto da Veronica e Sarah che si occupano dalla gestione dei clienti e da Mariangela e Tiziana che insieme a me si occupano della logistica.

2. Gestite numerosi locali e puntate per Capodanno a fare bene anche all’Astoria Palace. Come nasce questa scelta?

Il capodanno all’Astoria Palace è la ciliegina sulla torta per dare la possibilità a 1000 persone di potersi divertire in un posto unico al centro di Palermo.

3) Una location storica ed elegante come l’Astoria Palace è già un biglietto da visita che anticipa quello che ci si aspetta da una serata di Capodanno.

L’evento si svolgerà presso il prestigioso hotel a 4 stelle Astoria Palace che da anni accoglie con massima professionalità e fa divertire nelle proprie sale migliaia di palermitani e turisti. L’Astoria è un complesso alberghiero moderno e confortevole in linea con il nostro target di clientela.

4) Per non farvi mancare nulla nei pacchetti avete incluso anche i pernottamenti. Ci puoi spiegare meglio?

I pacchetti previsti partono dal cenone di fine anno nel ristorante principale dell’hotel. Le sale saranno addobbate al meglio per garantire un cenone di qualità al prezzo di euro 170€. Vi saranno due ricchissimi menu:di carne o di pesce. In entrambe le varianti vi saranno 2 antipasti, 2 primi, 2 secondi, due dessert e l’ immancabile cotechino con lenticchie.

Il cenone completo con l’acceso alla pista e la camera costerà 230€ inclusa la colazione ovviamente.

Saremo tra i pochissimi a Palermo a garantire oltre il cenone e/o l’ingresso in discoteca anche le camere per il pernottamento e ovviamente il parcheggio per le auto.

5) Chi saranno i deejay e che spettacoli sono previsti?

Per la selezione musicale abbiamo scelto il meglio del meglio con i due famosissimi performer della domenica italiana; il dj Peppe Chetta e il Vocalist Davidino che accompagneranno la cena con il loro inconfondibile tocco italiano fino al countdown della mezzanotte.

Successivamente, si accederà alla sala dedicata alla discoteca dove ci saranno gli ormai affermati Patti e kasta per finire con Federico Pedone Dj del Tomorroland e del Ministry Of Sound di Londra.

6) Cosa ci dobbiamo aspettare da questa notte di capodanno?

Sicuramente tanto divertimento e spensieratezza in quanto sarà tutto curato nei minimi dettagli. L’evento sarà pensato per coccolare i nostri clienti dall’ingresso alla reception, proseguendo con la cena e la discoteca fino al pernottamento.

7) Quali sono i punti fermi della vostra organizzazione?

L’attenzione al dettaglio e il rispetto delle regole sono la cosa che ci contraddistingue maggiormente e che alla lunga ripaga. In questi 3 anni siamo riusciti a realizzare tanti eventi di qualità portando artisti da tutta l’Italia e siamo decisi a continuare su questa strada.

Grazie Davide e in bocca al lupo!

Per info e prenotazioni il numero +39 351 8253512

Menu del Cenone a base di pesce e a seguire Menu previsto a base di carne