Il lettore scrive: "Buca in via Campobello, pericolo per pedoni, automobilisti e ciclisti"

di: Redazione - del 2024-12-30

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore riguardante una pericolosa buca in via Campobello a Castelvetrano strada particolamente trafficata. "Segnalo una buca in via Campobello, che costituisce pericolo per pedoni, automobilisti, motociclisti e ciclisti".

Attivo al Comune di Castelvetrano Ufficio Relazioni con il Pubblico per qualsiasi segnalazione, comunicazione o disservizio che si trova in piazza Carlo d'Aragona dalle 9 alle 13 tel: 0924908532.