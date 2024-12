Folgore, vicinissimo il ritorno di Giorgio Pizzolato, “botto” di mercato di fine anno?

di: Redazione - del 2024-12-30

Giorgio Pizzolato, protagonista in rossonero con la vittoria del campionato di promozione 22/23 e con la salvezza dello scorso anno è vicinissimo a tornare alla Folgore. L'indiscrezione è stata raccolta dalla nostra redazione con un balzo decisivo della trattativa avvenuto nella giornata di ieri: il forte portiere in procinto di lasciare San Vito pare abbia espresso la forte volontà di far ritorno a Castelvetrano cedendo alle lusinghe della dirigenza cara alla presidentessa Barraco. La firma, secondo voci di corridoio, dovrebbe giungere entro domani. Il possibile arrivo di Pizzolato sarebbe per la Folgore e per i suoi tifosi un vero e proprio "botto" di mercato di fine anno.