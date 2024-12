DUP e Bilancio di previsione 2025, il Sindaco Lentini: "Storico voto per la prima volta a Castelvetrano"

di: Redazione - del 2024-12-31

Dal proprio profilo social, il Sindaco di Castelvetrano, Avv. Giovanni Lentini con soddisfazione annuncia che in data del 31 dicembre 2024 è avvenuto uno storico voto della Giunta che ha approvato il DUP 2025/2027 e il Bilancio di previsione 2025.

"Per la prima volta nella storia del Comune di Castelvetrano, oggi, 31 dicembre 2024, la Giunta ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2025/2027 e il Bilancio di previsione per l’anno 2025. Un risultato straordinario che segna un punto di svolta per l’amministrazione comunale e per l’intera comunità castelvetranese".

Il passo successivo è l’esame del Documento da parte del Consiglio Comunale, che lo discuterà e lo approverà definitivamente, probabilmente entro il mese di gennaio 2025. Questo atto, una volta approvato, darà al Comune di Castelvetrano uno strumento fondamentale per programmare gli interventi sul territorio con maggiore precisione e per garantire la continuità dei servizi pubblici, senza dover ricorrere all’esercizio provvisorio che negli anni ha comportato restrizioni e rinunce.