Il lettore scrive: "Nella via Benedetto d'Acquisto manca la segnaletica da oltre dieci anni"

di: Redazione - del 2025-01-05

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore che, attraverso l'immagine, fa notare che in una strada alquanto trafficata, sia mancante la segnaletica da diverso tempo.

"Volevo segnalare l'assenza di segnaletica nella via Benedetto d'Acquisto in prossimità dell'incrocio con la via Garibaldi. Mancano i segnali di "Stop" ed il divieto di svolta a destra, sono più di dieci anni che non si vedono posizionati".

Attivo al Comune di Castelvetrano Ufficio Relazioni con il Pubblico per qualsiasi segnalazione, comunicazione o disservizio che si trova in piazza Carlo d'Aragona dalle 9 alle 13 tel: 0924908532.