Folgore, la vittoria contro la capolista sfuma per un soffio

di: Redazione - del 2025-01-05

Una vittoria accarezzata per quasi 80 minuti dalla Folgore contro la capolista Atlhetic Palermo grazie alla rete di un ottimo Pisciotta nel corso del primo tempo qualche minuto dopo l'espulsione di Micoli. Al minuto 77 una punizione cross di Concialdi, l'uscita di Pizzolato caricato da un avversario ma il sig. Lo Presti di Messina non rileva il fallo ed attende che la sfera entra in rete per convalidare il goal.

Senza alcuna azione offensiva degna di nota la capolista rimane imbattuta a Castelvetrano contro una Folgore che avrebbe meritato senza dubbio la vittoria per le diverse occasione da rete, fra le quali una traversa clamorosa colpita da Priola nella ripresa. Contestato alla fine dal pubblico l'arbitraggio del fischietto messinese. Per la Folgore una vittoria sfumata ma la consapevolezza di aver disputato una buonissima gara contro la squadra che attualmente guida la classifica.