Selvaggia aggressione a Menfi, il racconto choc del 50enne pestato: "Non avevo soldi e si sono innervositi"

(fonte: Belicenews.it) - del 2025-01-02

Un cinquantenne è stato brutalmente aggredito domenica 28 dicembre alle prime luci dell'alba tra via Addolorata e via Risorgimento a Menfi. Con un escamotage, cinque uomini lo hanno bloccato lanciando un oggetto contro la sua auto, così l'uomo si è fermato per verificare cosa fosse stato.

Così da un’auto, un’Audi A3, degli aggressori sono scesi in quattro, che lo hanno picchiato per farsi consegnare il portafoglio. L'uomo, che aveva con sé solo pochi spiccioli per comprare il pane, ha subito fratture nasali, ematomi e una tumefazione al volto.

“Pregavo di smettere, ma non ho reagito per motivi di salute. Sono infartuato e da poco ho subito un intervento al cuore. Mi hanno aggredito in quattro ed una o due persone attendevano in auto. Non riesco neanche a bere" come riporta il GdS di oggi.

I Carabinieri indagano sull’accaduto e su altri episodi di tentativi di scasso registrati la stessa notte a Menfi. La comunità è sotto shock per la violenza.