Secondo appuntamento con lo spettacolo dei Pupi, domani alle 18 presso la Chiesa degli Agonizzanti

di: Comunicato Stampa - del 2025-01-02

C'erano una volta gli spettacoli dei pupi. Si tenevano nelle piazze, in piccoli teatri itineranti grazie ai quali i pupari raccontavano le gesta dei Paladini di Francia. La gente accorreva, i bambini trasognati ascoltavano storie senza tempo di cavalieri e amori. Un fascino quello dell'opera dei pupi che arriva intatto fino a noi. Proprio per questo, per rendere omaggio ad una tradizione che merita di rimanere viva e vera, per il secondo appuntamento dell'iniziativa "Cortili In-versi", andrà in scena "Il duello di Orlando e Rinaldo per amore della bella Angelica". Salvatore Bumbello è il puparo che ci racconterà il più celebre episodio del ciclo carolingio, in collaborazione con il Museo delle Marionette di Palermo.

"Cortili In-Versi" è un evento realizzato dalla Corte di re Letturino e dal Rotary Club di Castelvetrano nell' intento di offrire a grandi e piccini occasioni di incontri fra storie e ricordi. Il primo momento è stato dedicato alla lettura del " Canto di Natale" di C. Dickens con le voci di Fabrizio Ferracane e Sandro Maria Campagna presso il suggestivo Palazzo Pavone. Domani, invece, andranno in scena i nostri pupi siciliani. Appuntamento venerdì 3 gennaio ore 18, Chiesa degli Agonizzanti 48.