Proroga presentazione bilancio al 28 febbraio, quattro consiglieri di opposizione: "Non si può sempre governare con la paura di un default"

di: Comunicato Stampa - del 2025-01-03

"Come volevasi dimostrare" la proroga della presentazione del bilancio è arrivata dal Governo e pertanto, come ritenevano i consiglieri di opposizione nel corso delle sedute "calde" che riguardavano l'approvazione delle Aliquote IMU 2025, si potevano avere a disposizione qualche mese di tempo per poter vagliare eventuali abbassamenti.

Giunge alla nostra redazione la nota di quattro consiglieri di opposizione, Monica Di Bella, Enza Viola, Giovanni Impallari e Gaspare Catalanotto.

"Come avevamo anticipato, alla fine la proroga del termine per l’approvazione del bilancio di previsione e degli atti propedeutici è arrivata! Con Decreto del 24 dicembre 2024, pubblicato nei giorni scorsi, il Ministro dell’Interno ha differito al 28 febbraio 2028 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli enti locali.

La richiesta di rinviare la votazione della proposta deliberativa di approvazione delle aliquote IMU avanzata nelle sedute di Consiglio comunale del 27 e 28 dicembre scorso da parte dell’opposizione non era quindi né demagogica né insipiente né inseguiva slogan populistici, come ha sostenuto la maggioranza di governo. Accuse che rimandiamo al mittente, considerato che avevamo ragione.

Maggioranza che, invece, ha dimostrato di non avere il coraggio e la volontà di lottare per dare finalmente un segnale positivo di ripresa ai cittadini della nostra comunità. Non si può sempre governare con la paura di un default!

Chiedevamo di attendere il Decreto del Ministro per esaminare la situazione finanziaria del Comune nel suo complesso, per verificare, numeri alla mano, aliquote Imu, addizionale Irpef, esenzioni e/o riduzioni per il Canone Unico Patrimoniale, oltre che conoscere con maggiore precisione la quota di

trasferimenti di risorse dallo Stato al Comune".

Vedremo adesso i numeri del bilancio e come verranno spesi da questa maggioranza e vigileremo e lavoreremo affinchè possa darsi respiro ad un tessuto economico e sociale ancora in forte difficoltà".