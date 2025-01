Il lettore scrive: "Perdita d'acqua in via Manzoni da una conduttura comunale"

di: Redazione - del 2025-01-06

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore sulla copiosa perdita d'acqua in via Manzoni. Dal racconto del lettore si evince l'intervento dei vigili di qualche giorno fa e la constatazione della perdita idrica dovuta alla conduttura comunale e non del cittadino proprietario della villetta.

"Da circa quattri giorni nella via Manzoni all'altezza del civico 40 circa fuoriesce acqua dal motorino di una villetta. Sono intervenuti i vigili giovedì scorso ed il proprietario ha riferito che si tratterebbe di un tubo del comune e che lui non può ripararla perché rischia una denuncia. I vigili intervenuti hanno constatato che si tratta della condotta comunale.

Castelvetrano è rimasta a secco d'acqua per quattro giorni ed in questo caso si disperdono centinaia di litri d'acqua al giorno. Nessuno intervento ed il pericolo che l'acqua nella strada possa arrecare a ciclisti e motociclisti principalmente".