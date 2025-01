Rissa tra extracomunitari sabato notte nei pressi del Sistema delle piazze. “Episodio isolato in un periodo di rinascita”

del 2025-01-06

Una rissa tra extracomunitari si è verificata la notte del 5 gennaio nel Sistema delle Piazze a Castelvetrano. Un episodio da definirsi isolato in un periodo in cui il Sistema delle Piazze è tornato a essere ben frequentato da giovani di tutto il territorio ed attenzionato anche dall’Amministrazione Comunale che dialoga con Prefettura e forze dell’ordine nel tentativo di ottenere un sempre più costante presidio del territorio.

Un episodio che ha creato non poco dispiacere anche per i gestori dei locali nel sistema delle piazze che bene stanno lavorando per riportare il sano divertimento all’interno del sistema delle piazze. In tanti lamentano che l’intero territorio castelvetranese necessita di un maggior controllo capillare contro la diffusione dello spaccio che riguardano anche giovanissimi del territorio e non. Di “massimo sforzo per contrastare questo fenomeno” parla l’Assessore Ventimiglia nel condannare fermamente l’episodio e mostrando piena solidarietà ai gestori dei locali del Sistema delle Piazze.

Anche i gestori del locale Cusà nel condannare l'episodio hanno dichiarato che: "Capiamo il dispiacere e la preoccupazione per quanto accaduto sabato notte, ma trovo scorretto affermare che episodi simili accadano di frequente, perché non è così. Quello che è successo è grave, e spetta alle autorità competenti risolvere queste problematiche.

Noi, come gestori, stiamo lavorando da mesi per migliorare e far rivivere il centro storico, e fino ad ora ci siamo riusciti. Ma è importante ricordare che ogni miglioria richiede tempo: non si può cambiare una situazione in un giorno. Le cose si costruiscono piano piano, con impegno e costanza.

Sabato, nonostante tutto, la gente è rimasta: ha continuato a ballare, a divertirsi, a vivere la piazza. Questa è la metafora di ciò che stiamo cercando di fare: restare. Per noi, la presenza è fondamentale. Questo luogo non appartiene alla malavita, ma a tutti i cittadini, alle persone oneste che vogliono godersi il tempo libero in serenità.

Dire che “non è sicuro per i nostri figli” e andarsene è una forma di fuga, ed è ingiusto. Se vogliamo cambiare davvero, dobbiamo essere i primi a farlo. Venire in piazza, passeggiare, fare aperitivo e trascorrere il tempo insieme è il modo per dire: questo spazio è nostro.

Quello che facciamo non è facile, perciò far passare questo posto come qualcosa che in realtà non è ed esagerare le cose è davvero mortificante per l’impegno che ci mettiamo ogni giorno. Meritiamo appoggio e presenza, non giudizi sommari. Insieme possiamo costruire qualcosa di bello e duraturo, ma serve la partecipazione di tutti. Scappare è troppo facile.”

La consigliera di Fratelli d'Italia, Avvocato Vita Alba Pellerito ha commentato l'accaduto: "Era stato annunciato un incremento dei controlli che forse è durato un mese e poi di nuovo allo sbaraglio. Il fatto che in due tre mesi non sia accaduto nulla lascia il tempo che trova..perché negli ultimi mesi quello che non è accaduto in piazza, è accaduto al corso, in piazza Matteotti, in via Gioberti. Trovare soluzioni non è semplice e diciamolo chiaramente, fin quando ci saranno i centri di accoglienza che non operano il benché minimo controllo sulla gente che ospita. Ci vorrebbe un presidio continuo di forze dell'ordine e se i soldi per pagare lo straordinario alla polizia municipale non ci sono, mi dispiace, ma devono spuntare perché la sicurezza, anche nell'ottica del rilancio del centro storico, ha la priorità assoluta in questo momento"