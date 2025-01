di: Redazione - del 2025-01-06

Le auto non coperte da polizza assicurativa non possono sostare nelle strade urbane e per questo la Polizia Municipale di Castelvetrano sta effettuando degli interventi di controllo e di rimozione. L'ultima è stata rimossa nella via Denaro. Sono state già individuate altre due auto abbandonate per cui si procederà alla rimozione.