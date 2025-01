(VIDEO) Marinella, al via la rimozione delle alghe. Ass. Brillo: "Stiamo studiano con la Regione modalità di smaltimento"

di: Redazione - del 2025-01-09

Come annunciato dall'Ing. Teresi, sono stati avviati stamattina le operazioni che prevedono la rimozione delle alghe dall'imboccatura del porticciolo di Marinella che di fatto hanno creato una vera e propria barriera non consentendo ai pescatori della marineria di Marinella di poter entrare ed uscire. I pescatori seguono a vista le operazioni in maniera alquanto interessata perchè costretti a dover lasciare le proprie barche a Porto Palo con disagi per tutto il comparto.

Le alghe e la sabbia rimossa verrà accatastata in prossimità dello scivolo in attesa che venga decisa la destinazione finale. La speranza è che questo ulteriore intervento tampone possa essere preludio di operazioni più imponenti che possano finalmente dare al porticciolo di Marinella un'efficienza duratura nel tempo.