Posta, da aprile chiuderà il centro smistamento di Castelvetrano, lavoratori costretti ad andare a Mazara

di: Redazione - del 2025-01-10

Dal primo aprile 2025 l'ufficio smistamento della Posta che si trova in via Sammartano a Castelvetrano sarà trasferito a Mazara. Si temono particolari disagi per gli impiegati di Castelvetrano che saranno costretti ad andare a Mazara. Nel riordino di Poste italiane potrebbe avvenire anche la chiusura di qualche ufficio postale a Castelvetrano, i sindacati contestano tale decisione.

Con nota a firma del segretario provinciale Lorenzo Mondo, la Confsal Comunicazioni di Trapani ha manifestato la propria contrarietà all’accorpamento del CD di Castelvetrano a quello di Mazara del vallo perché con questa azione, verrà meno la presenza di Poste Italiane Spa del settore recapito sul territorio castelvetranese.

"Una scelta, questa, - recita la nota - che risulta totalmente incomprensibile ai nostri occhi. Va aggiunto che oltre ad eliminare totalmente l’ufficio di recapito di via Sammartano a Castelvetrano, anche i dipendenti delle lavorazioni interne dei centri di recapito di Sciacca, Ribera e Marsala saranno concentrati su questo nuovo centro mazarese. Per le lavoratrice ed i lavoratori coinvolti in questa assurda riorganizzazione, voluta in maniera frettolosa, poco responsabile e superficiale dalla Sede romana dell’Azienda, che non ha mai sentito sulle propria pelle il peso della percorrenza kilometrica con il rischio di incidenti annessa, si tratta di un notevole danno economico, oltre che psicologico per tutte le famiglie delle risorse coinvolte".