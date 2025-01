Il lettore scrive: "Abbandono di rifiuti nella zona artigianale vicino all'ex Pastificio Dia"

di: Redazione - del 2025-01-10

Non è la prima volta che i lettori segnalano la presenza di abbandono di rifiuti nei pressi della zona artigianale ed in particolare nella via Rolando Certa. Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione del nostro lettore Nicola Mangione che attraverso una serie di immagini rende l'evidenza di un abbandono selvaggio di rifiuti di ogni genere .

"Dalle immagini potete constatare lo stato di degrado dovuto all'abbandono di rifiuti di ogni genere nella strada dove insiste l'ex Pastificio Dia".

